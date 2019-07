A7: Bussard durchbricht Windschutzscheibe bei voller Fahrt

ROTHENBURG - Er kam gerade noch mit dem Schrecken und kleineren Wunden davon: Ein 32-jähriger Mann reagierte geistesgegenwärtig, als ein Bussard die Windschutzscheibe seines Wagens auf der Fahrerseite bei hoher Fahrtgeschwindigkeit durchbrochen hatte.

So sah der Wagen des 32-jährigen Fahrers nach dem Unfall aus. © Polizei Rothenburg



Ein 32-jähriger Mann fuhr am frühen Abend mit hoher Geschwindigkeit entlang der A7 Richtung Würzburg, als plötzlich ein Bussard die Windschutzscheibe auf der Fahrereseite durchschlug, wie die Poilzeiinspektion Rothenburg o.d.Tauber mitteilte.

Der Fahrer sah das Tier schon aus dem Augenwinkel und duckte sich sofort weg, weswegen der Greifvogel links an seinem Kopf vorbei hinten an die Heckscheibe knallte. Dort blieb das Tier dann auf der Hutablage liegen. Der 32-Jährige konnte seinen Pkw zum Stehen bringen und sicher auf der Standspur abstellen. Er erlitt oberflächliche Wunden durch die zersplitterte Windschutzscheibe. An der Stelle, wo der Vogel den Fahrer streifte, zog er sich außerdem eine leichte Prellung zu.

Der Schaden an seinem Pkw betrug ca. 2000 EUR. Nach der Behandlung konnte er seine Fahrt mit einem Ersatzwagen fortsetzen.

Bussarde können, je nach Art, zwischen 40 und 60 Zentimeter groß werden und über einen Kilo wiegen. Gepaart mit der hohen Geschwindigkeit können Greifvögel beim Autofahren so zur echten Gefahr werden.

