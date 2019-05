A7: Sportwagen fährt in frisches Betonfeld

Der Schaden an der Fahrbahn beträgt mehrere tausend Euro. - vor 1 Stunde

WÖRNITZ - Endlich ist die Fahrbahn saniert, der frische Beton muss nur noch trocknen und zack: Landet ein Sportwagen auf der A7 bei Wörnitz in dem noch nicht ausgehärteten Betonfeld. Es entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro.

Ein Sportwagen fuhr am Dienstagmorgen durch ein frisches Betonfeld auf der A7. © Polizei Rothenburg ob der Tauber



Gerade fertiggestellt und schon wieder sanierungsbedürftig: Am Dienstagvormittag war ein Autofahrer auf der Autobahn 7 unterwegs und fuhr in einer Baustelle in ein frisch betoniertes Betonfeld. Der 29-Jährige wollte die Autobahn Richtung Süden fahrend an der Anschlussstelle Wörnitz verlassen.

Mitten durch die Absperrung

Da sich im Baustellenbereich auf der verbleibenden Spur ein Stau gebildet hatte, entschied sich der Mann, die durch Warnbaken und Pylonen abgesperrte rechte Spur zu nutzen. Hierbei übersah er unmittelbar vor Beginn der Verzögerungsspur das noch nicht ausgehärtete Betonfeld. Der Schaden an der Fahrbahn beträgt nach ersten Schätzungen mehrere tausend Euro, die Reifenspuren graben sich jetzt tief in den Beton. Der Fahrer des Sportwagens hatte dann noch Glück: Aufgrund einer eiligst durchgeführten Unterbodenwäsche blieb ein Schaden am Fahrzeug aus. Der Autofahrer kam mit einer Verwarnung davon.

