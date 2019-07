Bei Rothenburg: Beladener Heuanhänger geriet in Vollbrand

Brennende Ladung lag teilweise auf der Straße - vor 32 Minuten

WINDELSBACH - Am Donnerstag bemerkte ein Traktorfahrer bei Windelsbach (Landkreis Ansbach), dass das Stroh auf seinem Anhänger Feuer gefangen hatte. Er reagierte schnell und konnte so schlimmeres verhindern.

Am Donnerstagabend geriet die Strohladung eines Traktors bei Windelsbach im Landkreis Ansbach in Brand. Der Fahrer lenkte sein Gespann in eine Böschung. Der Hänger brannte völlig aus. Verletzt wurde niemand.