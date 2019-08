Viele Taubertal-Jünger reisten schon am Donnerstag zum stimmungsvollen Festival an und feierten zu den ersten Klängen des Wochenendes von Turbobier, Kavka und Russkaja ab - wir haben die Fotos von der Crowd.

Am Sonntagnachmittag ereignete sich auf der Kreuzung zwischen der Staatsstraße 1040 und der Abzweigung nach Bettenfeld (Landkreis Ansbach) ein schwerer Verkehrsunfall. Zwei Menschen verloren dabei unmittelbar ihr Leben, sieben weitere Personen wurden teils schwerst verletzt. Eine der Verletzten, eine 19-jährige Frau, erlag in der Nacht auf Montag im Krankenhaus ihren schweren Verletzungen.

Im August ist im Taubertal einiges geboten. Dieser bunte Mix an Bands und Künstlern erwartet die Besucher des gleichnamigen Festivals.

Am Donnerstagabend geriet die Strohladung eines Traktors bei Windelsbach im Landkreis Ansbach in Brand. Der Fahrer lenkte sein Gespann in eine Böschung. Der Hänger brannte völlig aus. Verletzt wurde niemand.