Mit Saxophon, Tuba und Co. schickten Moop Mama die Gäste des Taubertal-Festivals entspannt in das Feier-Wochenende. Zu vielschichtigen Texten lagen sich die Besucher reihenweise in den Armen. Außerdem performten OK Kid auf der Hauptbühne. Wir haben die Bilder!