Das Haus mit Leben füllen

Die Kirchengemeinde Leuzenbronn hat viel für ein schönes Entrée getan - vor 34 Minuten

LEUZENBRONN - „Es kommt nicht in erster Linie darauf an, was ein Gebäude äußerlich her macht, sondern ob darin Leben herrscht“, sagte Pfarrer Ulrich Winkler im Festgottesdienst am Ostermontag anlässlich der Einweihung des umgebauten Gemeindehauses.

Das neue Gemeindehaus hat dann erst seinen Zweck erfüllt, „wenn wir es als Menschen und Gemeinde wieder neu mit Leben füllen“, betonte der Geistliche in seiner Predigt von der Kanzel in der Pfarrkirche St. Andreas. Nicht alles habe sich beim Umbau des Gebäudes verändert, vieles ist auch geblieben. Pfarrer Winkler sprach von einer „gelungenen Verbindung von alt und neu“ und sagte ein herzliches Dankeschön all jenen, die an dem Projekt mitgewirkt haben. Namentlich griff er Kirchenvorsteher Gerhard Kreiselmeier he-raus: „Er war als Ansprechpartner immer da.“

Ein großer Dank galt auch dem Obst-und Gartenbauverein, in dessen Räumlichkeiten die Gemeinde bislang unterkam. „So soll es in einem Dorf auch sein, dass man sich gegenseitig unterstützt“, lobte Pfarrer Winkler. „Wir sagen Gott danke dafür, dass niemand beim Umbau zu Schaden gekommen ist und dass überhaupt eine Lösung gefunden wurde und die Kirchengemeinde wieder ihr Gemeindehaus hat, das Raum gibt für Gruppen und Kreise.“

Da Leuzenbronn keine eigene Pfarrei mehr hat ist es Heilig Geist zugehörig, wenngleich es noch einen Leuzenbronner Kirchenvorstand gibt, dem Pfarrer Winkler vorsteht. Die gute Zusammenarbeit im Team zeigte sich beim Gemeindehaus-Umbau, aber auch an der Einweihungsfeier, an der sich viele einbrachten.

Der Posaunenchor unter der Leitung von Andreas Walther, der von Karin Sackenreuther geleitete Kirchenchor und die Kindergottesdienstkinder unter der Führung von Ulrike Ströbel bereicherten den Gottesdienst mit Musik und Gesang zur Freude der Menschen und zur Ehre Gottes. Die Vertrauensleute des Kirchenvorstandes Ulrike Ströbel und Felix Sackenreuther sowie Gerhard Kreiselmeier und Jürgen Schilling warfen in Wort und Bild einige Streiflichter auf die Geschichte des Umbaus. An dem Bauprojekt engagierten sich Freiwillige aus der Gemeinde aus ganz unterschiedlichen Gründen. Ihr großer Einsatz wurde mit einem Dank besonders gewürdigt. Auch den beteiligten Handwerksfirmen wurde Lob gezollt. Architekt Karlheinz Vogt hatte die ausgesprochene Einladung aus Urlaubsgründen abgesagt.

Das Team der Kindergottesdienstkinder begeisterte mit einem Lied zum Mitsingen und Bewegen. Foto: sis



Das neue Gemeindehaus hat große Fenster hin zur Straße, die viel Licht geben und Offenheit signalisieren sollen. Die geplante Terrasse dient als Außenverlängerung des Saals nach draußen. Das Haus ist geräumiger als vorher, weil die Räume anders aufgeteilt wurden. So kann der Gemeindesaal auch als „Winterkirche“ genutzt werden, wenn es in der St. Andreaskirche zu kalt sein sollte und man Heizenergie sparen will. Das neue Haus bietet Raum für die Chöre, den Kindergottesdienst, die Seniorennachmittage, die Kirchenvorstands- oder politischen Sitzungen.

Im alten Haus war es manchmal fernab vom Heizkörper „ziemlich frisch“. Nun hat man es, dank Fußbodenheizung überall gleichermaßen warm. Menschen mit Behinderung freuen sich über die barrierefreie Ausgestaltung des Hauses. Der Baum, der vor dem Haus steht und mit Sitzgelegenheiten umgeben sein wird, lädt Gemeindebürger, Wanderer, Spaziergänger, Radfahrer ein, sich auszuruhen oder zu versammeln und bietet zugleich Schatten, um sich vor der Sonne zu schützen.

Als Vertreter der Stadt Rothenburg sprach Bürgermeister Kurt Förster ein Grußwort und drückte der Kirchengemeinde Leuzenbronn, zu der die Ortschaften Brundorf, Hemmendorf und Schnepfendorf gehören, seine Anerkennung für das gelungene Werk aus. Die Stadt Rothenburg beteiligt sich mit einem Zuschuss in Höhe von 5000 Euro an der rund 220000 Euro teuren Umbaumaßnahme. Die Höhe der Zuwendung richte sich nach den städtischen Förderrichtlinien, die mit den vorhandenen Möglichkeiten des Haushaltsplans in Einklang zu bringen sind, erläuterte der Bürgermeister. In Relation zueinander setzte er das Beispiel mit der katholischen Kirchengemeinde St. Johannis. An der 750000 Euro teuren Sanierung des Gotteshauses in Rothenburg beteiligt sich die Stadt mit einem Zuschuss von 10000 Euro. Unter diesem Gesichtspunkt bat Kurt Förster die Kirchengemeinde Leuzenbronn um Verständnis für die Entscheidung des Stadtrates: „Wir machen es uns nicht leicht.“

Im Anschluss an den Festgottesdienst versammelte sich die Gemeinde bei schönem Wetter im Freien vor dem Gemeindehaus, wo Dekan Hans-Gerhard Gross das Einweihungsgebet für das Haus sprach und zum Abschluss den Segen spendete. Danach ging es zum geselligen Teil über für ein fröhliches Miteinander. Die Frauen im Dorf hatten leckere süße Kuchen gebacken beziehungsweise herzhafte Variationen gerichtet, die schnell ihre Abnehmer fanden.

