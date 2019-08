Größtes Lastwagentreffen Süddeutschlands in Wörnitz

WÖRNITZ - Die Lkw-Oldtimer-Szene trifft sich am Wochenende am Autohof in Wörnitz. Für Fans von historischen Baustellenkippern, Fernverkehrs-Sattelzügen, Feuerwehrfahrzeugen und Kleintransportern gab es jede Menge Schmuckstücke an der A7 zu bestaunen.

Bilderstrecke zum Thema Schicke Schlitten: Größtes Lastwagentreffen Süddeutschlands in Wörnitz



Für Fans und Fotografen gibt es ein Wiedersehen mit längst aus dem alltäglichen Straßenbild verschwundenen Marken wie Magirus-Deutz, Faun, Hanomag-Henschel, Krupp, Büssing oder Kaelble. Und ein Wiederhören mit dem Motorsound längst vergangener Tage, als das Zweitaktverfahren und die Luftkühlung noch zum Alltag im Nutzfahrzeugbau gehörten.

Das Treffen in Wörnitz gilt als das größte dieser Art in Süddeutschland und Höhepunkt der Alt-Lkw-Saison. Die Veranstaltung zieht alle zwei Jahre über 300 Teilnehmer aus ganz Deutschland und dem benachbarten europäischen Ausland an. Zum Programm gehört eine Ausfahrt am Samstag. Das Oldtimertreffen für “historisches Schwermetall” dauert noch bis Sonntag, dann machen sich die Teilnehmer mit ihren altgedienten Gefährten wieder auf die Heimreise.

Martin Regner