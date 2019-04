Marktplatz voller Chancen und Abgründe

Sensibilisieren für einen verantwortlichen Umgang im Netz - vor 21 Minuten

ROTHENBURG - Wie der Schoko-Hase böse wurde – diese Geschichte lädt zum Schmunzeln ein. Andre Wolf vom Verein Mimikama erklärte die Geschichte beim aktuellen Modul für die Ausbildung zum „Digitalen Medientrainer“ der Allgemeinen Ev. Erwachsenenbildung (AEEB). Kürzlich gab es ein Zweitages-Seminar „Werte im Netz“ im Wildbad. Es folgen vier weitere Blöcke in Rummelsberg, Augsburg oder München, die sich auch einzeln besuchen lassen.

Christoph Breit mit Diakonin Ulrike Kühn vom AEEB und Sabine Jörk von der Ev. Arbeitsgemeinschaft Medien, die die Fortbildung organisierten (rechts noch Thomas Zeilinger). © bor



Christoph Breit mit Diakonin Ulrike Kühn vom AEEB und Sabine Jörk von der Ev. Arbeitsgemeinschaft Medien, die die Fortbildung organisierten (rechts noch Thomas Zeilinger). Foto: bor



Zuerst führte Thomas Zeilinger, der landeskirchliche Beauftragte für Ethik im Dialog mit Technologie und Naturwissenschaft, in das Thema „Digitalisierung“ ein. Er zeigte deren Chancen und Risiken auf. Wie ändert es unser Denken? Und wo steht da die Kirche? Christoph Breit zeigte die Möglichkeiten moderner Netzwerke im Kirchenbereich.

Seit einigen Jahren sorgt sie für Aufregung im Netz – und darüber hinaus: die Umbenennung christlicher Tra-ditionen angeblich aufgrund der „Überfremdung“. Beispiel Osterhase. Da kommen „Traditionshasen“ oder „Schmunzelhasen“ zum Verkauf. „Kann sich Jemand erinnern? Das hieß doch vor der islamisierung Osterhase oder?“ (originale Rechtschreibung). So kommentierte es ein Nutzer.

Knickt die Firma da vor zunehmendem, islamischem Druck in Deutschland ein? Andre Wolf ist der Geschichte nachgegangen. Tja, da kann sich tatsächlich jemand erinnern: Es gibt den „Schmunzelhasen“ schon seit 1973 unter diesem Namen in deutschen Supermärkten. Seit 1984 trägt er auch das lila Fell. Ganz abgesehen davon ist der Hase kein christliches Symbol, sondern hat aus dem römischen Volksglauben heraus Ostern beeinflusst.

Und spätestens im Oktober bricht sich erneut der Vorwurf Bahn, so Andre Wolf, dass weitere Traditionsabbrüche beim Martinsfest oder zum Nikolaus entstanden seien. Denn immer wieder laden gerade norddeutsche Kindergärten nicht mehr zum Martins-Umzug, sondern zum Laternenfest ein. Doch das geschieht dort schon seit fast einem halben Jahrtausend.

Gerade aus christlichem, aus reformatorischem Bestreben wollten Menschen dort den Heiligen nicht mehr im Munde führen. Allerdings behielten sie ihre Traditionen bei. Ähnliches geschah bei der Bezeichnung „Lichtermarkt“, anstatt „Advents- oder Weihnachtsmarkt“. Mehr noch als beim Osterhasen müsste sich hier wohl jeder Christ über eine Trennung der Bezeichnungen freuen – es sei denn, Glühwein und Fernost-Imitate sind für ihn untrennbar religiös aufgeladen.

Tatsächlich eine anti-christliche Absicht hatte die Bezeichnung „Jahresendfeier“ anstatt Weihnachten. Aber nicht aus islamischen Wurzeln, sondern sie stammt aus der kommunistischen Ideologie der DDR. Sie stellten sich die „Jahresendfigur“ eher als Rauscheengel vor, doch diese Gestalten haben sich auch nach 1989 nicht in Schokoform durchgesetzt.

Schließlich gab es schon den Weihnachtsmann in Coca-Cola-Farben. Daher können Christen müde grinsen, wenn das Netz über die „Jahresendfigur“ den Untergang des Abendlandes beklagt. Abgesehen davon, dass sie froh darüber sein müssten, dass diese „Endsommer-Gestalten“ weniger mit dem Christfest in Verbindung geraten.

Warum aber, so fragt Andre Wolf, funktionieren diese Erzählungen trotzdem immer wieder? Weil sie eigene Wahrnehmungen oder Überzeugung bestätigen und Emotionen bedienen. Gerade die Angst vor einer Identitätskrise erscheint wirkungsvoll. Wer wirklich über Traditionen nachdenkt oder sich erinnert, hat schon verloren.

Können Bilder lügen?

Viel schwieriger sei es jedoch gewesen, so Andre Wolf, die Wahrheit über ein Foto herauszufinden, auf dem sich dunkle Männer in wallenden Gewändern vor einer Kirche aufgestellt hätten – und dies in einer Haltung, als wollten sie sich erleichtern. Offenbar war das Foto echt. Ein parkendes Auto am Rande brachte die Experten auf die Spur: Es trug ein Münchner Kennzeichen. Das Mimikama-Team schaute sich alle Kirchen in München über Google-Maps an – und konnte das Gotteshaus der katholischen St.-Gertrud-Gemeinde dort zuordnen.

Andre Wolf: auf Signale achten. © bor



Sie fragten beim zuständigen Pater Matthias an: Ja, klar, die dargestellte Szene passiert immer wieder, so der Gottesmann seelenruhig. Eritreische Christen träfen sich bei ihnen. Und sie beten bereits an den Außenmauern der Kirche. Ein doppelter Denkfehler der Betrachter, die von ihrer Haltung auf diejenige anderer schließen. Und die außerdem unterstellen, dass alle dunklen Menschen automatisch Moslems seien.

Natürlich geschehen uns Journalisten auch immer wieder Fehler bei der Berichterstattung, zumal die Belastungen zeitgleich zugenommen haben. Doch versuchen seriöse Medien eine Einordnung von Bildern und Geschichten. Falschmeldungen geschehen nicht aus bösem Willen, sondern weil es menschlich ist.

Demgegenüber stehen Horrorgeschichten wie von der Wiedergängerin Momo. Früher verbreiteten Kettenbriefe Angst – heute in etwas aufgemotzter Form elektronische Post mit solchen Schreckensgestalten wie „Momo“: Für die Älteren ist sie eine Heldin von Michael Ende, für viele Jüngere aber grauenvoll: Ihr Bild sieht nicht schön aus, ist aber ein Kunstwerk aus Japan.

Seine Skulptur hat der Künstler aus Protest gegen die Instrumentalisierung zerstört – doch die Bilder verbreiten sich weiter. Auch weitere Schreckensgestalten drohen gerne. Dennoch ist das Netz nicht böse oder von Untoten vereinnahmt, sondern ein lebendiger Marktplatz voller Marktschreier, Betrüger, Taschendiebe – aber auch viel mehr ehrenwerter Menschen.

Wie lassen sich falsche Bilder und Texte einordnen – gerade wenn sie aus dem Zusammenhang gerissen oder neu zusammengestellt wurden? Reißerische Überschriften oder die Unterlegung von Filmen mit anderen Tonaufnahmen wirken da noch besser. So wird ein afrikanisch-christliches Fest in der Schweiz zur Invasion von Moslems über den Brenner. Ein Handwerkszeug zur Rückverfolgung von Bildern stellte Andre Wolf auch praktisch vor. Es ist aber mühsamer zu bedienen, als die eigene Erwartung zu befriedigen.

Bei einer ungeprüften Übernahme so schön runder Geschichten sind weniger fehlende „Werte im Netz“ Schuld als fehlende Selbsterkenntnis. Womit erregen Seiten bei mir Aufmerksamkeit? Damit gelte es verantwortungsbewusst umzugehen und Werte entgegenzusetzen.

bor