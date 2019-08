Nach tödlichem Unfall bei Rothenburg: Weiterer Mensch stirbt

ROTHENBURG OB DER TAUBER - Nach einem Verkehrsunfall mit zwei Toten bei Rothenburg ob der Tauber (Landkreis Ansbach) ist ein schwer verletzter Mensch im Krankenhaus gestorben. Die Person starb in der Nacht auf Montag, wie die Polizei am Montag mitteilte. Während des Einsatzes musste die Polizei gegen Schaulustige vorgehen.

Drei Menschen starben bei einem schweren Unfall nahe Rothenburg ob der Tauber. © NEWS5 / Oߟwald



Zur Identität machten die Beamten zunächst keine Angaben. Ein Autofahrer war am Sonntag trotz Stoppschild über eine Kreuzung auf der Verbindungsstraße zwischen Bettenfeld und Herrnwinden gefahren. Dort stieß der Wagen mit einem VW Golf zusammen, der rechts in den Kreuzungsbereich einfuhr. Der VW krachte wiederum gegen einen an der Kreuzung wartenden Peugeot. Zwei 20 und 41 Jahre alte Männer starben noch am Unfallort, für sie kam trotz Reanimation jede Hilfe zu spät. Sechs weitere Menschen wurden schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilte, erlag ein Mensch im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen.

Schaulustige störten

"Während die Rettungskräfte alle Hände voll zu tun hatten, kam es immer wieder zu Störungen durch Passanten und Neugierige", berichtet Stefan Schuster, Leiter der Polizeiinspektion Rothenburg. Zusätzliche Beamte mussten die Schaulustigen von der Unfallstelle verweisen. Insgesamt waren bei dem Vorfall 60 Feuerwehrleute, 30 Rettungssanitäter, fünf Notärzte und drei Hubschrauber im Einsatz. Auch ein Notfallseelsorger wurde hinzugezogen. Nachdem die Toten und Verletzten abtransportiert waren, gab es laut Polizei eine kleine Andacht an der Unglücksstelle.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde ein Gutachter berufen. Er soll den genauen Unfallhergang rekonstruieren. Dabei setzte er auch eine Drohne ein. Die Staatsstraße sowie die Kreisstraße in Richtung Bettenfeld waren bis in den Sonntagabend hinein komplett gesperrt.

