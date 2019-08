Schlammschlacht zum Taubertal-Start: Besucher campierten in Autos

Dauerregen weichte Parkplatz-Wiesen auf - vor 1 Stunde

ROTHENBURG OB DER TAUBER - Teilweise ging nichts mehr: Der Dauerregen forderte zum Start des Taubertal-Festivals seinen Tribut. Die Besucher mussten bei der Anreise auf den Campingplatz lange warten - und einige sogar in ihren Autos übernachten.

Bereits in der Nacht zum Mittwoch und am folgenden Tag hatten die Festival-Besucher mit dem fränkischen Dauerregen zu kämpfen. Am Abend ging dann teilweise nichts mehr: Der Boden war so aufgeweicht, dass ein Befahren des Campingplatzes für die Autos nicht mehr möglich war. Zwar wurde das Gelände nicht gesperrt, dennoch kam es zu langen Wartezeiten. Einige Festival-Gänger machten auf Facebook ihrem Ärger Luft: "Also meine Geduld ist am Ende" oder "Selbst die Bulldogs rutschen", schrieben die Nutzer in dem Sozialen Netzwerk. Laut Veranstalter soll sich die Lage nun normalisiert haben.

vek