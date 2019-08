Taubertal: Aufbruchstimmung und Tote Hosen zum Abschluss

Aktuelles vom Campingplatz, Bilder und alle Infos zum Event - vor 6 Minuten

ROTHENBURG O. D. T. - Es ist das Mega-Event in Rothenburg: Das Taubertal-Festival 2019. Unser Live-Ticker hält Sie über alle aktuellen Ereignisse auf dem Laufenden.

Klicken Sie sich durch unsere Bildergalerien vom Festival:

Es ist der Tag nach dem schweren Unwetter, voller Schlamm und kaputten Zelten - und trotzdem ist auf dem Taubertal-Festival keine Spur von einem Kater. Von Wegen Lisbeth beschallten am Samstagnachmittag die Eiswiese und weckten die Besucher auf. Später ging es mit Madsen weiter. Der Hauptact des Abends: Die Fantaschischen Vier. Sie gaben nochmal alles und schickten die Fans ausgelaugt in den Sonntagmorgen. Crowdsurfing, Tänze und Party - wir haben die Bilder!

Mit Saxophon, Tuba und Co. schickten Moop Mama die Gäste des Taubertal-Festivals entspannt in das Feier-Wochenende. Zu vielschichtigen Texten lagen sich die Besucher reihenweise in den Armen. Außerdem performten OK Kid auf der Hauptbühne. Wir haben die Bilder!