Taubertal 2020: Festival feiert Jubiläum

Vorverkauf zum 25. Open Air auf der Eiswiese läuft seit Ende August - vor 1 Stunde

ROTHENBURG - Nach dem Taubertal ist vor dem Taubertal: Vom 7. bis 9. August 2020 geht das Festival in eine neue Runde, die Frühbuchertickets sind aber jetzt schon nahezu ausverkauft. Dabei ist über das Datum hinaus nur wenig bekannt.

Beim Vorglühen im Steinbruch: Das Taubertal-Festival zieht jedes Jahr mehr Menschen an als Rothenburg an Einwohnern zählt. © Hans von Draminski



Beim Vorglühen im Steinbruch: Das Taubertal-Festival zieht jedes Jahr mehr Menschen an als Rothenburg an Einwohnern zählt. Foto: Hans von Draminski



Circa 15.000 Fans werden wie jedes Jahr auf der Eiswiese im Taubertal erwartet, über das Lineup ist noch nichts bekannt. Zwei Headliner für 2020 standen laut Veranstaltern schon kurz nach Ende des diesjährigen Festivals fest, mehr haben diese bisher aber nicht verlauten lassen.

Zum 25. Taubertal-Festival erwartet die Besucher möglicherweise ein besonderer Act - bei hoffentlich besserem Wetter als 2019. Die Auftritte von The Offspring und Bullet For My Valentine fielen wegen des Unwetters aus. Tagesticket-Käufer bekamen deshalb einen Teil des Einkaufspreises zurückerstattet, Besucher mit 3-Tages-Tickets erhielten einen Rabatt für 2020.

Bilderstrecke zum Thema Räumung, Sturm, Sonne: Die Besucher des Taubertal-Festivals ziehen Fazit Was war das für ein Festival: Regen und Sonne gaben sich die Klinke in die Hand, am Freitag sorgte dann ein Unwetter für die Räumung des Geländes und den Ausfall von gleich zwei Headlinern. Nichtsdestotrotz ließen sich die Besucher des Taubertal-Festivals die gute Laune nicht nehmen - gaben aber auch offen ihre Enttäuschung zu. Eine Umfrage zwischen Bühnen und Zeltplätzen.



Der Ursprung der Festivals liegt übrigens in der evangelischen Landjugend. Volker Hirsch, damals Vorsitzender, wollte weg von den typischen Landjugendfestivals mit Volksmusik und Coversongs, und lud die "Spider Murphy Gang" ein. Das lief so gut, dass Hirsch und sein Bruder für die nächste große Veranstaltung das Rothenburger Waldschwimmbad pachteten. Dieses war für ein Festival aus Sicherheitsgründen allerdings nicht geeignet, deshalb zogen sie 1996 an das jetzige Gelände um.

In den ersten Jahren zahlten die Brüder Hirsch, die ihr Hobby mittlerweile zum Beruf gemacht hatten, bei den Veranstaltungen immer drauf. Das änderte sich 1998: Damals interessierte sich das Bayerische Fernsehen für eine Ausstrahlung des Festivals, wodurch die Bekanntheit und damit auch die Besucherzahlen stiegen. Das Taubertal war erstmals ausverkauft.

sima