Taubertal-Finale: Die Toten Hosen rocken das Festival

Vier Tage Party auf der Eiswiese - Alle Bilder und Infos zum Event - vor 7 Minuten

ROTHENBURG O. D. T. - Es ist das Mega-Event in Rothenburg: Das Taubertal-Festival 2019. Zum Finale bringen die Toten Hosen die Eiswiese zum Kochen - dafür hat sogar der Regen eine Pause eingelegt. Alle aktuellen Infos in unserem Live-Ticker!

Was war das für ein Festival: Regen und Sonne gaben sich die Klinke in die Hand, am Freitag sorgte dann ein Unwetter für die Räumung des Geländes und den Ausfall von gleich zwei Headlinern. Nichtsdestotrotz ließen sich die Besucher des Taubertal-Festivals die gute Laune nicht nehmen - gaben aber auch offen ihre Enttäuschung zu. Eine Umfrage zwischen Bühnen und Zeltplätzen.