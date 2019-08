Taubertal live: Furioses Finale steht bevor - Bands geben Gas

Aktuelles vom Campingplatz, Bilder und alle Infos zum Event - vor 2 Minuten

ROTHENBURG O. D. T. - Es ist das Mega-Event in Rothenburg: Das Taubertal-Festival 2019. Zum Finale werden die Toten Hosen die Eiswiese zum Kochen bringen. Unser Live-Ticker hält Sie über alle aktuellen Ereignisse auf dem Laufenden.

Was war das für ein Festival: Regen und Sonne gaben sich die Klinke in die Hand, am Freitag sorgte dann ein Unwetter für die Räumung des Geländes und den Ausfall von gleich zwei Headlinern. Nichtsdestotrotz ließen sich die Besucher des Taubertal-Festivals die gute Laune nicht nehmen - gaben aber auch offen ihre Enttäuschung zu. Eine Umfrage zwischen Bühnen und Zeltplätzen.

Es ist der Tag nach dem schweren Unwetter, voller Schlamm und kaputten Zelten - und trotzdem ist auf dem Taubertal-Festival keine Spur von einem Kater. Von Wegen Lisbeth beschallten am Samstagnachmittag die Eiswiese und weckten die Besucher auf. Später ging es mit Madsen weiter. Der Hauptact des Abends: Die Fantaschischen Vier. Sie gaben nochmal alles und schickten die Fans ausgelaugt in den Sonntagmorgen. Crowdsurfing, Tänze und Party - wir haben die Bilder!

Mit Saxophon, Tuba und Co. schickten Moop Mama die Gäste des Taubertal-Festivals entspannt in das Feier-Wochenende. Zu vielschichtigen Texten lagen sich die Besucher reihenweise in den Armen. Außerdem performten OK Kid auf der Hauptbühne. Wir haben die Bilder!