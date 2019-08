Taubertal live: Moop Mama bringt das Festival zum Tanzen

ROTHENBURG O. D. T. - Die Headliner des Taubertal-Festivals 2019 können sich sehen lassen: Die Toten Hosen, Fanta 4 und The Offspring sind an diesem Wochenende zu Gast in Rothenburg. Wir begleiten das Festival mit unserem Live-Ticker. Und mit unseren Bildergalerien.

Mit Saxophon und Co. schickten Moop Mama die Gäste des Taubertal-Festivals entspannt in das Feier-Wochenende. Zu vielschichtigen Texten lagen sich die Besucher reihenweise in den Armen.



Bereits am Donnerstag war auf dem Taubertal-Festival einiges los. Die Fans feierten das Warm-up zu den Klängen von Turbobier, Kavka und Russkaja ab - wir haben die Fotos von der Crowd.

Klicken Sie sich durch unsere Bildergalerien vom Festival-Auftakt:

Viele Taubertal-Jünger reisten schon am Donnerstag zum stimmungsvollen Festival an und feierten zu den ersten Klängen des Wochenendes von Turbobier, Kavka und Russkaja ab.



