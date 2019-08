Am Samstagabend kurz vor 20 Uhr mussten die Feuerwehren aus Gebsattel und Neusitz zu einem Brand ausrücken: An einer Gemeindestraße zwischen Gebsattel und Rothenburg ob der Tauber stand eine Überdachung und das dort gelagerte Holz in Flammen. Die Rauchsäule war weithin sichtbar. © NEWS5 / Haag