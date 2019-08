Unwetter-Ärger: Taubertal zahlt nach Headliner-Ausfall zurück

ROTHENBURG - Es war eine Premiere, eine, auf die die Verantwortlichen sicherlich gerne verzichtet hätten: Wegen eines Unwetters musste das Taubertal-Festival geräumt werden, der Headliner fiel ins Wasser. Jetzt zeigen sich die Veranstalter kulant - und kommen enttäuschten Besuchern entgegen.

Bis tief in die Nacht hinein sicherte die Feuerwehr auf dem Festivalgelände Bäume und Zäune. Foto: Stefan Kleeberger/Rosenheim Rocks



Der Wind peitschte über die Zeltplätze, Starkregen verwandelte das Festival-Gelände an vielen Stellen in ein Schlammbecken. 13 Menschen verletzten sich bei einem Unwetter leicht, das über dem Taubertal wütete - zuvor entschieden sich die Veranstalter, das Areal räumen zu lassen. Notwendig und unumgänglich, trotzdem aber enttäuschend für viele Besucher, die sich auf Bullet For My Valentine und The Offspring gefreut hatten. Einige Tages-Ticket-Besitzer reisten extra Hunderte Kilometer für die Bands an - und sahen dann: nichts. Noch bevor die ersten Takte erklangen, war Schluss.

Jetzt, nach reichlicher Überlegung, reagieren die Veranstalter. Die Tagesticket-Käufer von Freitag werden ein Teil der Kosten zurückbekommen, erklärt eine Sprecherin. Eigentlich ist das in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) ausdrücklich ausgeschlossen. "Das ist höhere Gewalt", sagte Florian Zoll von Karo Konzerte, dem Taubertal-Veranstalter, der aber auch ankündigte, dass man sich Gedanken mache. Die Verantwortlichen entschieden sich nun für einen kulanten Weg.

Auch Besucher, die sich ein Drei-Tages-Ticket gekauft hatten, schauen nicht in die Röhre. Sie sollen, auch das bestätigte eine Sprecherin, Rabatt bekommen - und zwar auf die Tickets für das Taubertal im kommenden Jahr. "Näheres wird mit den Betroffenen direkt besprochen", sagte sie. "Neben den Einsatzkräften der Polizei, Feuerwehr, BRK, THW, Behörden und Securitydiensten ist es vor allem Euch, dem Publikum zu verdanken, dass die Räumung des Konzertgeländers am Festival-Freitag in Rekordzeit gelang und alle Besucher schnell in Sicherheit gebracht werden konnten", teilt das Taubertal auf Facebook mit. "Wir bedanken uns von ganzem Herzen für eure Geduld und Kooperation und vor allem dafür, dass ihr am nächsten Tag weitergefeiert habt, als gäbe es kein Morgen."

Den Vorverkauf für das kommende Jahr hatten die Veranstalter, auch wegen des Unwetters, zunächst verschoben. Auch hier gibt es Neuigkeiten: Ab kommenden Mittwoch, 19 Uhr, können sich Fans Tickets für das Taubertal 2020 sichern.

