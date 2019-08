Unwetter und Ekstase: Das sagen die Taubertal-Besucher zum Festival

Enttäuschung über Ausfälle, Spaß auf dem Campingplatz - vor 18 Minuten

ROTHENBURG OB DER TAUBER - HipHop, Rock, ein wenig Metal und Brass: Das Line-Up des Taubertal-Festivals 2019 war genauso abwechslungsreich wie das Wetter. Neben Sonne und Regen sorgte vor allem das Unwetter am Freitag für viel Chaos - und letztlich eine Räumung des Geländes. Dennoch ziehen die Besucher ein positives Fazit. Wir haben uns am letzten Festivaltag noch ein wenig umgehört!

Manche standen vier Stunden im Stau, andere verpassten wegen des Unwetters ihre Lieblingsbands, und wieder andere hatten Spaß auf dem Campingplatz: In dieser Bildergalerie finden Sie die Stimmen zum Taubertal-Festival.

Bilderstrecke zum Thema

Was war das für ein Festival: Regen und Sonne gaben sich die Klinke in die Hand, am Freitag sorgte dann ein Unwetter für die Räumung des Geländes und den Ausfall von gleich zwei Headlinern. Nichtsdestotrotz ließen sich die Besucher des Taubertal-Festivals die gute Laune nicht nehmen - gaben aber auch offen ihre Enttäuschung zu. Eine Umfrage zwischen Bühnen und Zeltplätzen.