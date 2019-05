Gebirgsschützen, Windsbacher Knabenchor und das Hofbräuhaus: Am Donnerstag haben sich der britische Thronfolger und seine Frau einen Eindruck vom Leben im Freistaat verschafft - inklusive Tänzchen und Zuprosten mit dem Maßkrug. Im Anschluss an die offizielle Begrüßung trugen sich Charles und Camilla in das Gästebuch der bayerischen Staatsregierung ein, bevor es für Charles direkt weiterging zu einem Besuch der Siemens-Zentrale. Am Nachmittag wollte das Paar auch das weltberühmte Hofbräuhaus besuchen, für den Abend war zudem ein Staatsbankett in der Residenz geplant. © Lino Mirgeler/dpa