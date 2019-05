Rund um die Uhr unter Strom: Nachts im Heizkraftwerk

Das N-Ergie-Gelände in Sandreuth ist zu jeder Tageszeit besetzt - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Strom, Gas, Wasser: Auf dem N-Ergie-Gelände in Sandreuth sichern Mitarbeiter die Versorgung rund um die Uhr. Die Nachtschichten sind hier genauso gut besetzt wie die Schichten am Tag. Auch bei Stromausfällen sind die Mitarbeiter zu jeder Tages- und Nachtzeit gefordert.

Hier gehen zwar die meisten Lichter in den Büros aus, aber nicht die Feuer in den Kesseln: Im Heizkraftwerk der N-Ergie wird rund um die Uhr Strom und (Fern-)Wärme erzeugt. Deshalb ist auch die Leitwarte nachts nicht schwächer besetzt als tagsüber. Auf dem Gelände angesiedelt sind auch die Notdienste für Störungen in der Stromversorgungen wie bei der Wasser- und Gasversorgung.