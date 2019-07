Sägewerk brannte: Großeinsatz in Franken

Die Kripo ermittelt wegen der Brandursache - vor 1 Stunde

BURGHASLACH - Ein Brand in einem Sägewerk hat am Mittwoch für einen Großeinsatz der Feuerwehren gesorgt. Wie die Polizei mitteilte, hatten Mitarbeiter des Betriebs in Burghaslach (Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim) Brandgeruch bemerkt und die Rettungskräfte verständigt.

Acht Freiwillige Feuerwehren aus zwei Landkreisen mit insgesamt 110 Kräften konnten den Brand in einem Holzlager schnell löschen. Sechs Angestellte des Sägewerks wurden vorsorglich auf Rauchvergiftungen untersucht. Die Polizei schließt Brandstiftung nach ersten Erkenntnissen aus, die Kripo ermittelt. Der Schaden beläuft sich demnach auf etwa 100.000 Euro.

dpa