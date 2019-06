Sahara-Feeling in Franken: Am Montag rollt die Mega-Hitze an

Temperaturen klettern auf bis zu 41 Grad in der Wochenmitte - vor 26 Minuten

NÜRNBERG - Mit maximal 29 Grad wird der Sonntag gegenüber der anstehenden Woche nochmal "richtig kalt". Ab Montag rollt dann eine Hitzewelle auf Deutschland zu, die es in sich hat: Das Thermometer soll sich jenseits der 40 Grad bewegen. Den Höhepunkt des Schwitzens sagen Experten für Mitte der Woche voraus.

+++ Am Sonntag wechseln sich Sonne und Wolken am Himmel über Franken und der Oberpfalz ab. Örtlich kann es zu leichten Gewittern kommen, weitestgehend bleibt es aber trocken. Die Temperaturen liegen zwischen 26 und 29 Grad. Noch ist es angenehm warm.

+++ Dies ändert sich allerdings schnell mit der neuen Woche. Direkt am Montag steigen wir mit bis zu 30 Grad und Sonne satt ein. Das war aber noch lange nicht alles: Täglich steigen die Temperaturen weiter an und erreichen zur Wochenmitte Spitzenwerte: Für Mittwoch meldet der Wetterochs 35 bis 41 Grad in der Region. Viel Trinken und ausreichend Sonnenschutz sind also unerlässlich.

Darum kommt die Hitze nach Franken

Sonnig, trocken und heiß wird es hier, weil eine Heißluft-Blase von der Sahara aus nach Norden wandert. Die Hitze breitet sich dann auch über Deutschland, aber vor allem über Süd- und Ost-Frankreich aus: Dort wird sogar die 40-Grad-Marke geknackt. Für die Region ist so oder so klar: Es wird sehr, sehr heiß werden.