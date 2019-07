Saitenmusik und feurige Rumba

NEUSTADT/AISCH - Mit der "Fraunhofer Saitenmusik" beginnen am Samstag, 6. Juli, die Neustädter "Schlosshof-Konzerte". Die Stadt lädt bis 3. August zu sechs Veranstaltungen im romantischen Ambiente des Alten Schlosses ein, die den Musikzauber Frankens mit ausmachen.

Die Sängerin Margarita González aus Spanien verkörpert die Leidenschaft, wenn "Si Señor" den "son cubano" spielt und einen Hauch von "Sonne, Kuba, Strand und Sonne" in den Neustädter Schlosshof zaubert. © Ingo Peters



Seit fast vier Jahrzehnten bereichert die "Fraunhofer Saitenmusik" mit ihren Klängen und Melodien die Musiklandschaft. Die vier Oberbayern fühlen sich mit ihren Saiteninstrumenten musikalisch und geographisch in vielen Ecken zu Hause: In der Volksmusik, der Klassik und im Folk - ihre Verbundenheit zu traditionellen Melodien nimmt die Zuhörer mit auf Reisen quer durch Europa von Skandinavien über Frankreich bis in die Alpen.

Mit den Jahren sind Repertoire und Geschichte der "Fraunhofer" gewachsen. Der Zäsur durch den Tod von Hackbrettspielerin Heidi Zink im Jahr 2013 folgte eine musikalische Umstrukturierung und Neuentfaltung. Richard Kurländer - Harfe, Salzburger Hackbrett, Appenzeller Hackbrett - kann zusammen mit der Cellistin Michaela Schmid, dem Bassisten Gerhard Zink und dem Gitarristen Michael Klein aus einem großen Vorrat an Klangfarben und Interpretationsmöglichkeiten schöpfen und so mit dem Quartett neue musikalische Akzente setzen. Was die "Fraunhofer Saitenmusik" schon immer auszeichnet, ist die Fähigkeit, musikalischen Spannungsbögen aufzubauen, die die Lust am Zuhören nie abreißen lässt.

Inbegriff von Leidenschaft

Am Sonntag, 7. Juli, ist "Si Señor" zu Gast im Schlosshof, der Inbegriff für Leidenschaft, Sonne, Kuba, Strand und Lust. Wenn "Si Señor" den "son cubano" spielt, "hat man das Gefühl, der Buena Vista Social Club sei jung geworden. Wenn von romantischem Bolero, über brasilianische Samba, Cha Cha Cha bis zu Bossa Nova und feurige spanische Rumba erklingen, erlebt man das ganze Können hervorragender Musiker aus allen Teilen Lateinamerikas", schreibt begeistert die Musikkritik: "Und über allem die unvergleichliche Stimme der bezaubernden Sängerin Margarita González".

Mal einfühlsam, mal ungezügelt, dann wieder der Musik schmeichelnd und im nächsten Moment voller Intensität. So ziehe Margarita Gonzalez mit ihren hochkarätigen Musikern jedes Publikum in ihren Bann. Die Musiker im Quintett: Margarita González ( España) - Voc. Marcos Gutierrez (Cuba) - Git. & Voc. Omar Plasencia (Venezuela) - Percussion & Voc. Humberto Zaldivar (Cuba) - Trp. Luis Caballero (Peru) – Bass.

Alle Schlosshofkonzerte mit freier Platzwahl beginnen um 20 Uhr. Einlass ist jeweils ab 19 Uhr. Ausweichquartier bei schlechter Witterung ist die nahegelegene "NeuStadtHalle" am Schloss. Der Kartenvorverkauf erfolgt in den Buchhandlungen Dorn (Wilhelmstraße) und Schmidt (Bamberger Straße) und auf www.reservix.de oder Telefon 0761/8878811 sowie bei allen bekannten Reservix Vorverkaufsstellen. Weitere Informationen unter www.schlosshofkonzerte-neustadt.de oder facebook.com/schlosshofkonzerte.neustadt möglich.

