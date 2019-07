Samba, Sommersause, Gabalier: Alle Wochenend-Bilder!

Tausende Besucher im Max-Morlock-Stadion - Dance Contest in Fürth - vor 43 Minuten

NÜRNBERG - Während Ballermann-Fans am Samstag zur Super-Sommer-Sause am Nürnberger Flughafen pilgerten, warteten Schlager und Volksmusik-Liebhaber vor dem Max-Morlock-Stadion auf ihr Idol Andreas Gabalier. Auch in Coburg gab es beim bekannten Samba-Festival Hüftschwung zu sehen. Mit unseren Bildern sind Sie hautnah dabei bei allen Events in der Region!

"Nürnberg meets Mallorca" - unter diesem Motto feierten am Samstag Tausende bei der Super-Sommer-Sause am Nürnberger Flughafen. Mit prominenten Acts wie Mia Julia, Peter Wackel oder den Atzen herrschte richtiges Ballermann-Flair.

Rund 50.000 Fans feierten am Samstag im Max-Morlock-Stadion eine wilde Schlagerparty mit Andreas Gabalier. Der Volks-Rock'n'Roller begeisterte sein Publikum in Lederhose und mit dem bekannten wilden Hüftschwung. Bereits Stunden vor dem Konzert harrten die Fans im Regen vor dem Stadion aus, um ihrem Idol besonders nahe zu kommen.

Bilderstrecke zum Thema Hulapalu in Nürnberg: Andreas Gabalier sorgt für Fan-Auflauf Am Samstagabend rockt Andreas Gabalier das Max-Morlock-Stadion in Nürnberg. Bereits am Nachmittag harrten zahlreiche Fans an den Eingängen im Regen aus, um ihrem Idol besonders nahe zu kommen. Wir haben uns in der Menge umgehört und die Stimmung in Bildern festgehalten.



Bereits zum 27. Mal feierten Tausende Besucher in Coburg am Wochenende das Samba-Festival. Auch in diesem Jahr waren die Outfits der Tänzer schrill, die Teilnehmer glitzerten um die Wette. Die Besucher bestaunten zudem auch die vielen Trommlergruppen, die sich bei bestem Wetter durch die Stadt schlängelten.

Bilderstrecke zum Thema Bilder: So war der Auftakt beim Coburger Samba-Festival Ein Hauch von Brasilien in Franken: Das Coburger Samba-Festival gehört zu den größten seiner Art in Europa. Bis zu 200.000 Besucher werden am Wochenende in der fränkischen Stadt erwartet. Wir haben die ersten Bilder!



Heiß her ging es am Wochenende auch bei den Maffeispielen in Auerbach. Mit nackten Obekörpern sorgte eine Gruppe Männer für eine atemberaubende Feuershow, während die Magic-Artists aus Saarbrücken mit einer düsteren Mischung aus Dance, Akrobatik und Gesang beeindruckten.

Bilderstrecke zum Thema Harte Riffs und heiße Feuershow: Die Maffeispiele in Auerbach Heiß her ging es am Wochenende bei den Maffeispielen in Auerbach. Mit nackten Oberkörpern sorgte eine Gruppe Männer für eine atemberaubende Feuershow, während die Magic-Artists aus Saarbrücken mit einer düsteren Mischung aus Dance, Akrobatik und Gesang beeindruckten. Außerdem gaben "Spirit of Smokie" bekannte Hits wie "Living next door to Alice" zum Besten.



Im Nürnberger Messezentrum kämpften am Wochenende rund 4000 Hunde um den Schönheitstitel. Die Rassehunde-Ausstellung CACIB fand zum 45. Mal in Nürnberg statt.

Bilderstrecke zum Thema Dalmatiner und Doggen: So war der Cacib-Wettbewerb in Nürnberg! Dalmatiner, Pudel und Deutsche Doggen- sie alle trafen sich am Wochenende auf der internationalen Rasseausstellung Cacib in Nürnberg mit dem Ziel, Internationaler Schönheits-Champion zu werden. Etwa 4000 Hunde aus ganz Europa, jeder Rasse und jedes Alters präsentierten sich gemeinsam mit Herrchen und Frauchen von ihrer besten Seite. Wir haben die Bilder!



Auch in Fürth ging es am Wochenende rund: Dunkle Wolken waren zwar ein beständiger Begleiter des Fürth-Festivals. Trotzdem kamen viele Besucher zu den Bands.

Bilderstrecke zum Thema Besucher des Fürth-Festivals trotzen den Regenschauern Auch das ziemlich durchwachsene Wetter konnte am Samstag die Festivalbesucher nicht davon abhalten, vor den Bühnen in der Innenstadt den verschiedenen Bands zu lauschen...



Festakt in der Frankenhalle: Bayerns Innenminister Joachim Herrmann vereidigte am Samstag gut 1600 Polizisten in Nürnberg. Die Polizei im Freistaat erreicht damit einen neuen Personal-Höchststand von 43.000 Beamten.

Bilderstrecke zum Thema Aufstellung im Gleichschritt: Vereidigung junger Polizisten in der Frankenhalle Am Samstag feierten junge Männer und Frauen ihre Vereidigung als Polizeibeamte in der Nürnberger Frankenhalle. In beeindruckender Formation marschierten sie zu der Zeremonie auf. Auch Innenminister Joachim Herrmann nahm an dem Festakt teil.



Auf dem Hetzleser Berg ging es am Wochenende hoch in die Luft. Der Flugsportverein Erlangen-Nürnberg feierte sein 111-jähriges Jubiläum mit einem bunten Programm. Besucher konnten unter anderem am Flugsimulator trainieren oder mit einem erfahrenen Piloten selbst abheben.

Bilderstrecke zum Thema Hoch hinaus in Hetzles: Buntes Programm am Flugplatzfest Mit einem zweitägigen Flugplatzfest auf dem Hetzleser Berg hat am Wochenende der Flugsportverein Erlangen-Nürnberg (FEN) sein 111-jähriges Bestehen gefeiert und für seine Gäste ein prallvolles Programm rund um Segel- und Modellflug aufgeboten. Mal im Cockpit eines Segelflugzeugs Platz nehmen, am Flugsimulator trainieren, oder gar mit einem erfahrenen Piloten in einem der Segler oder im Motorflugzeug mitfliegen und sogar Kunstflüge erleben, alles war möglich.



Sport treiben und dabei etwas Gutes für die Umwelt tun – darum geht es beim "Plogging". Das gab es jetzt erstmals auch in Nürnberg: Mit großen Müllsäcken streiften rund ein Dutzend Teilnehmer durch den Park am Marienberg, um Abfälle aller Art aufzuklauben.

Bilderstrecke zum Thema Sportlich und umweltbewusst: NN-Plogging Aktion im Marienbergpark Joggen und dabei etwas für die Umwelt tun: Das nahmen sich auch die Teilnehmer der NN-Plogging Aktion im Marienbergpark zu Herzen. Mit großen Säcken waren sie am Samstag unterwegs, um den Park von Dosen, Müll und Co. zu säubern.



Gößweinstein stand dagegen am Wochenende ganz im Zeichen des Barocks. Die Teilnehmer des vierten Barockfests beeindruckten die Besucher in edlem Zwirn.

Bilderstrecke zum Thema Edle Kleider, schwungvolle Tänze: Gößweinstein feiert Barockfest Zum nunmehr vierten Mal fand am Wochenende das Barockfest in Gößweinstein im romantischen Pfarrgarten statt. Dafür schmissen sich die Teilnehmer in aufwendige, barocke Kleider, die alle Blicke auf sich zogen. Höhepunkte der Festlichkeiten waren der Feuerzauber und das Lichterspektakel am Samstagabend sowie das Barockkonzert mit Gesang und Tanz im Pfarrsaal am Sonntagnachmittag.



Für kleine und große Besucher gab es am Sonntag allerlei exotische Tiere beim Sommerfest im Nürnberger Tiergarten zu entdecken. Außerdem lockte eine Kletterwand zu sportlicher Betätigung. Ihre Kreativität konnten die Kinder bei zahlreichen Mal- und Bastelaktionen ausleben.

Bilderstrecke zum Thema Malen, Klettern, Exoten entdecken: Sommerfest im Nürnberger Tiergarten "In 80 Tagen um die (Tier-)Welt" lautete das Motto des diesjährigen Sommerfestes im Nürnberger Tiergarten. Kleine und große Besucher kamen dabei voll auf ihre Kosten. Neben Malangeboten und einer Kletterwand gab es auch allerlei Exoten aus dem Tierreich hautnah zu erleben, so zum Beispiel Delfine, Löwen und Giraffen.



evo