Sanitäter angegriffen: 28-Jähriger will Rettungswagen wegfahren

Helfer behandelten einen 16-Jährigen - Autofahrer flippte aus - vor 1 Stunde

WÜRZBURG - Als Sanitäter einen kollabierten 16-Jährigen auf einem Feldweg in Würzburg behandeln wollten, wurde es einem Autofahrer zu viel: Der 28-Jährige drohte damit, den Notarzt aus dem Fahrzeug zu zerren und versuchte schließlich auch noch den Rettungswagen selbst wegzufahren.

Gegen 18.30 Uhr wurde der Rettungsdienst zu einem Unfall auf einem Feldweg am Rande von Versbach gerufen: Ein 16-Jähriger war kurz zuvor kollabiert. Während die Helfer den Jugendlichen versorgten, näherte sich von hinten ein 28-jähriger Autofahrer. Als er nicht an dem Rettungswagen vorbeifahren konnte, stieg er aus und beleidigte die Einsatzkräfte und drohte zusätzlich, den Notarzt aus seinem Rettungswagen zu ziehen, wenn er nicht sofort den Weg freimache.

Weil die Sanitäter nicht auf die Forderungen des Mannes reagierten, versuchte der 28-Jährige in den Rettungswagen zu steigen, um diesen wegzufahren, so die Polizei. Als dann die umstehenden Bekannten des Verletzten ungeduldig wurden und gegen den Rettungswagen klopften, riefen die Helfer die Polizei. Die Streife konnte die Situation laut Angaben der Polizei vor Ort schnell beruhigen, sodass die Sanitäter den 16-Jährigen in ein Krankenhaus fahren konnten. Beamte der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen den 28-Jährigen aus Würzburg ein.

jm