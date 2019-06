Sanja Rieger verschwunden: Polizei sucht nach 80-Jähriger

Womöglich befindet sich die Frau in einer misslichen Lage - vor 1 Stunde

MAINASCHIFF - Seit Sonntagnachmittag fehlt von Sanja Krieger aus Mainaschaff jede Spur. Man habe aktuell keine Anhaltspunkte, wo die 80-Jährige sich aufhalten könnte, sagt die Polizei. Und sucht deshalb nach Zeugen.

So sieht Sanja Krieger aus. Seit Sonntagnachmittag fehlt von ihr jede Spur. © Polizei



Sanja Rieger, das betont die Polizei, muss ihre Mainaschaffer Wohnung in der Zeit zwischen 4 Uhr morgens und 11 Uhr verlassen haben. "Sie ist seitdem nicht mehr nach Hause zurückgekehrt", teilt die Polizei mit. Es sei möglich, heißt es in einer Pressemitteilung, dass sich die 80 Jahre alte Frau in einer hilflosen Lage befindet. Darüber hinaus sei sie aufgrund ihres Gesundheitszustandes auf Medikamente angewiesen.

Die Vermisste ist 160 Zentimeter groß, schlank und hat kurze schwarz-graue Haare. Zu ihrer Bekleidung liegen keine Erkenntnisse vor. Möglicherweise trägt sie eine Brille.

Wer Frau Rieger seit ihrem Verschwinden gesehen hat oder Angaben zu ihrem aktuellen Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 06021/8570 bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg zu melden.

