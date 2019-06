Säugling (9 Monate) schreit in aufgeheiztem Auto - Mutter kauft ein

Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen die Frau - vor 1 Stunde

WÜRZBURG - Immer wieder werden Tiere in glutheißen Autos zurückgelassen, teils sterben sie an Temperaturen von weit über 50 Grad, die binnen kürzester Zeit in einem Wagen herrschen können. Jetzt ermittelt die Würzburger Polizei nach einem Vorfall mit einem Kleinkind auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes.

Es ist heiß in Franken. In Würzburg lag die Spitzentemperatur am Dienstag bei 35 Grad, doch bereits am Vormittag schnellte das Thermometer auch in Unterfranken vielerorts auf deutlich über 20 Grad. Bei eben jenen Temperaturen ist das Innere eines auf einem Parkplatz stehenden Autos ein durchaus gefährlicher Platz für ein Kind. Eine Mutter ließ ihren neun Monate alten Säugling in Würzburg dennoch gegen 9.45 Uhr im Wagen zurück. Sie ging in einem Großmarkt einkaufen.

Ein Passant reagierte schnell. Das Baby begann "bei einer bereits hohen Außentemperatur im Inneren des Fahrzeugs zu schreien", wie die Polizei in einer Pressemitteilung schreibt. Das Kind habe bereits "deutliche Anzeichen der Hitzeauswirkung gezeigt". Die Mutter konnte man im Inneren des Supermarktes finden, sie öffnete das Auto nach gut 15 Minuten Abwesenheit.

Ermittlungen gegen die Mutter

Eine Kinderkrankenschwester, die rein zufällig in der Nähe war, kümmerte sich um die medizinische Erstversorgung des Säuglings. Das Baby wurde zur weiteren Abklärung in ein örtliches Krankenhaus gebracht. "Über Verletzungen liegen der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt derzeit keine Erkenntnisse vor", heißt es in der Pressemitteilung. Ein Sprecher erklärte: Ob das Kind verletzt wurde, werde man erst im Zuge weiterer Ermittlungen erfahren. Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen die Mutter.

Experten warnen immer wieder vor der Hitze in abgestellten Autos, besonders bei direkter Sonneneinstrahlung. Bei etwa 30 Grad Außentemperatur heizt sich der Innenraum eines Wagens innerhalb 30 Minuten auf etwa 50 Grad auf, nach gut einer Stunde sind es 60 - gerade Säuglinge werden dabei enormer Gefahr ausgesetzt. Doch auch Tiere können in der Hitze verenden.

