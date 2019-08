Schauer, Gewitter, Böen: Das Wochenende wird unbeständig

Unwetterwarnung in Oberfranken - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Warme Temperaturen, allerdings einige Schauer und Gewitter erwarten uns am Samstag. In der kommenden Woche wird es dann richtig schwül in Franken.

+++ Am Samstag strömt in der ersten Tageshälfte kühle Luft nach Franken. Dadurch entstehen Schauer und Gewitter, örtlich kann es auch hageln. Am Nachmittag soll es trocken bleiben. Die Temperaturen pendeln sich zwischen 22 und 25 Grad ein. Wer den Christopher Street Day in Nürnberg besuchen will, sollte sich auf wechselhaftes Wetter einstellen.

Schrille Demo für mehr Toleranz: So feiert Nürnberg den CSD

+++ Am Sonntag geht die Schauerneigung weiter zurück. Es ist heiter bis wolkig, maximal werden bis zu 26 Grad erreicht.

+++ In der kommenden Woche fließen laut Wetterochs feuchtwarme Luftmassen aus dem Azorenraum zu uns. Es bleibt bewölkt mit einzelnen Schauern und Gewittern. Mit Höchsttemperaturen um die 28 Grad wird es schwül-warm.