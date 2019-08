Schauer und Gewitter: Der Donnerstag bringt den Umschwung

NÜRNBERG - Heute sorgt Hoch "Corina" noch einmal für Hitze und Schwüle. Das sollte kräftig ausgenutzt werden, denn ab Donnerstag ist eine Kaltfront im Anmarsch. Sie schickt bereits am Donnerstag Regenschauer nach Franken.

+++ Am Mittwoch wird es ab dem Mittag heiß: Vielerorts dürfte die 30-Grad-Marke fallen. Damit ist der Mittwoch der sonnigste Tag dieser Woche.

+++ Am Donnerstag kippt das Wetter dann, von Westen her bringt eine Kaltfront Regenfälle und Gewitter. Vor allem in den Mittagsstunden können immer wieder Schauer über die Metropolregion ziehen.

+++ Am Freitag steigt das Thermometer dennoch auf 27 Grad an. In den Nächten kühlt es auf Temperaturen um die 16 Grad ab. Die Schauer- und Gewitterneigung ist laut dem Wetterochs eher gering.