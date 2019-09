Schauer und kalte Nächte: Das Wochenende wird ungemütlich

Lediglich am Freitag gibt es einen kleinen Lichtblick - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Der Sommer zieht sich zurück aus Bayern. Am Wochenende dominieren Wolken den Himmel. Dazu soll es immer wieder regnen. Nur der Freitag sorgt für angenehme Wärme mit bis zu 21 Grad.

Bilderstrecke zum Thema Von Trempelmarkt bis Burggrabenfest: Unsere Wochenendtipps Jäger von Kunst und Krempel peilen am Freitag und Samstag Nürnbergs Innenstadt an, denn dort findet der zweite Trempelmarkt des Jahres statt. Im Burggraben kann man zeitgleich Rittersleuten bei Schwertkämpfen zusehen und auf dem Volksfest öffnen die Fahrgeschäfte ein letztes Mal. Sportlich geht es in Erlangen zu. Hier steigt der Nachtlauf, während in Ipsheim der Weinberglauf ansteht. Diese Events und viele weitere finden Sie diese Woche in unseren Tipps für die kommenden Tage.



+++ Am Freitag sorgt ein Zwischenhoch nochmal für angenehme Temperaturen in Franken. Das Thermometer klettert auf bis zu 21 Grad. Nordwestlich von Nürnberg zeigt sich die Sonne. In anderen Gebieten dominieren dagegen die Wolkenfelder.

+++ Am Wochenende strömt feuchtkühle Luft vom Nordmeer nach Franken. Am Samstagvormittag kann vereinzelt die Sonne scheinen. Den Rest des Wochenendes bleibt es stark bewölkt mit Regenfällen und Schauern. Am Samstag liegen die Temperaturen bei 19 Grad, am Sonntag nur noch bei 16 Grad. In den Nächten wird es richtig frisch. Das Thermometer sinkt in den einstelligen Bereich auf 7 Grad ab.