Schauer und Temperatursturz: Der Sommer verabschiedet sich

In der Nacht zum Montag drohen Sturmböen und starke Regenfälle - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Nach einem warmen und sonnigen Samstag ziehen am letzten Tag des Wochenendes Schauer und Gewitter in Franken und der Oberpfalz auf. In der Nacht zum Montag sorgt eine Kaltfront für Regen und starke Böen. Hält der Herbst langsam Einzug in Deutschland?

+++ Am Sonntag ist es wechselnd bewölkt mit einzelnen Schauern und Gewittern. Maximal werden am Tag Temperaturen von 26 bis 30 Grad erreicht. In der Nacht zum Montag rückt eine Kaltfront an. Laut Wetterochs soll es dabei starke Böen, in Gewitternähe sogar Sturmböen geben. Es kann zu schauerartigen und gewittrigen Regenfällen in der Region kommen.

+++ Am Montag geht es mit den Temperaturen dann steil bergab. Sie fallen auf 20 Grad, am Morgen soll es in Teilen Frankens und der Oberpfalz immer noch regnen. Am Nachmittag ist es bewölkt, vereinzelt kann es noch zu Schauern kommen.

+++ Ein Zwischenhoch sorgt am Dienstag wieder für mehr Sonne. Bei trockenem Wetter klettert das Thermometer auf bis zu 21 Grad.