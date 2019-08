Schauer und Wolken sorgen weiterhin für Abkühlung

Ausschließlich am Freitag bleibt es trocken - Samstag zeigt sich trüb - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Am Donnerstag spitzt die Sonne ab und an hervor. Bei gerade mal 22 Grad, Schauern und Wolken kommen in Franken fast schon Herbstgefühle auf. Der Trend setzt sich fort. Auch am Wochenende bleibt es bewölkt.

+++ Ein Mix aus Sonne und Wolken erwartet die Franken am Donnerstag. Gegen Abend kann es in der Region immer mal wieder regnen bei Werten zwischen 16 und 19 Grad.

+++ Am Freitag wird es dann zumindest ein klein wenig besser. Höchsttemperaturen von 23 Grad lassen einen angenehmen Start in das Wochenende zu und trocken bleibt es auch.

+++ Am Samstag kommen dann die Schauer zurück. Dann kann schon mal Herbststimmung aufkommen, denn laut Wetterochs hängen sich nämlich dicke Wolken vor die Sonne.

