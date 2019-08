Scheunenbrand bei Geslau: 30.000 Euro Schaden

Die Brandursache ist noch ungeklärt - Jetzt ermittelt die Kripo - vor 45 Minuten

GESLAU - Am Montagabend ist im Geslauer Ortsteil Hürbel am Rangen (Landkreis Ansbach) eine Scheune abgebrannt. Der Schaden geht in die Zehntausende.

Gegen 23.30 Uhr musste die Feuerwehr am Montagabend zu einem Scheunenbrand in Hürbel am Rangen ausrücken. Die Einsatzkräfte konnten den Brand im Geslauer Ortsteil im Landkreis Ansbach schnell löschen. Dennoch waren die Scheune und die darin gelagerten Strohballen nicht mehr zu retten.

Nach einer ersten Schätzung geht die Polizei von einem Schaden in Höhe von rund 30.000 Euro aus. Die Kriminalpolizei ermittelt, die Brandursache konnte bisher noch nicht geklärt werden.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

smax