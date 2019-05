Schlägerei: Dart-Turnier läuft in Nürnberg aus dem Ruder

Polizei sucht nach flüchtigem Täter - Von Freunden wurde er "Dickie" genannt - vor 24 Minuten

NÜRNBERG - Darts und fliegende Fäuste: Am Donnerstagabend hat ein Mann am Rande eines Dart-Turniers in Ziegelstein einen 48-Jährigen mehrfach geschlagen. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 20.45 Uhr geriet der 48 Jahre alte Mann mit einem Unbekannten im Sportpark Ziegelstein in Streit, teilte die Polizei am Freitag mit. Danach schlugen ihn der Unbekannte und seine Begleiter erst innerhalb des Sportparks und anschließend im Bereich des Parkplatzes mehrfach. Der 48-Jährige erlitt dabei leichte Gesichtsverletzungen.

Der unbekannte Mann flüchtete daraufhin mit seinen Freunden und konnte trotz eingeleiteter Fahndung nicht gefunden werden. Laut Polizei trug er ein türkisfarbenes T-Shirt und wurde von seinen Begleitern "Dickie" genannt. Die Beamten bitten Zeugen, sich unter der Telefonnummer 09 11/9 19 50 zu melden.

horn