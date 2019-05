Schlechtes Wetter: Ausfälle, Verschiebungen und wer trotzdem feiert

"Lange Underhuusn" beim Brauereifest: Maiwochenende wird kalt wie lange nicht - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Es wird ungemütlich: Franken steht ein nasskaltes Mai-Wochenende bevor. Dabei waren für Samstag und Sonntag jede Menge Events im Freien geplant. Was ausfällt, was verschoben wird - hier gibt's die Übersicht.

"Regen und ein frischer Nordwind", sieht der Deutsche Wetterdienst auf Franken zukommen, der Wetterochs kündigt "Kaltluft arktischen Ursprungs" an. Fünf Grad werden es am Samstag, auch am Sonntag bleiben die Temperaturen weitgehend im einstelligen Bereich, die Sonne lässt sich nur ganz kurz sehen. Ungewöhnlich kalt ist für das erste Maiwochenende - und das trifft auch etliche Freiluft-Veranstaltungen besonders schwer.

Bereits abgesagt ist das für Samstag geplante erste "Nasty Open Air" der Saison im Clubbad. An den Reglern drehen sollten dort unter anderem Ron Flatter und DJ To. Wegen des schlechten Wetters wurde die Party um zwei Wochen auf Samstag, 18. Mai, verschoben. Bereits gekaufte Tickets behalten ihre Gültigkeit oder können zurückgegeben werden.

Ebenfalls abgeblasen wurde die Biergarten-Eröffnung im Z-Bau. Die Aftershowparty drinnen ab 22 Uhr wird aber wie geplant bei freiem Eintritt stattfinden. Der Z-Bau Biergarten öffnet dann am kommenden Donnerstag, 9. Mai mit Birdi's Bohemian Brezel Biergarten Bingo - 2. Saison.

Wie geplant stattfinden wird hingegen das Schanzenbräu-Brauereifest, gut dass Comedian Bembers alle Besucher auf die passende Kleidung aufmerksam macht.

Ein ganze Reihe an Freiluft-Events trotzt den kühlen Temperaturen, so gab sich der Stadtstrand Nürnberg bei der Eröffnung am Freitag um 12 Uhr wetterfest wie selten. Die meisten Veranstaltungen finden also wie geplant statt, warme und wetterfeste Kleidung ist natürlich an diesem Wochenende Pflicht. Ob Blaue Nacht, Volksfest am Dutzendteich oder Walberlafest - jede Menge Veranstaltungstipps für das Wochenende finden Sie hier.

acb