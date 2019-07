Schlossgarten, Materia, Grafflmarkt: Das sind die Bilder vom Wochenende

NÜRNBERG - Feuertänze, heiße Beats und ein spektakuläres Schlossgartenfest: Das Wochenende hatte viel zu bieten. Bücherwürmer und Fans des gediegenen Hip Hops kamen gleichermaßen auf ihre Kosten. Obwohl es so unglaublich warm war, besuchten doch Tausende die Veranstaltungen in der Region. Das sind die Bilder vom Wochenende!

Obwohl den Menschen der Schweiß auf der Stirn stand, waren die Veranstaltungen am Wochenende sehr gut besucht. Ganz Franken brezelte sich auf, um das eine oder andere Highlight live mitzuerleben.

Schlossgartenfest in Erlangen

Das Wochendende hatte so einiges zu bieten, allen voran das 65. Schlossgartenfest in Erlangen. Die prächtigen Outfits der Gäste erstrahlten am Samstagabend im Licht der Sonne - bei überaus heißen Temperaturen bis in den späten Abend hinein. Auch die Polit-Prominenz aus der Region ließ sich dort fein ausstaffiert blicken: allen voran die Oberbürgermeister der Stadt Erlangen, Nürnberg und Fürth.

Hip Hop Garden Festival am Airport Nürnberg

Wer ein Kontrastprogramm zum noblen Erlanger Fest wollte, der wurde am Flughafen Nürnberg fündig. Dort stieg am Samstag ein riesiges Hip Hop Festival, das in seiner zweiten Auflage 11.000 Besucher anlockte: also fast doppelt so viele wie im letzten Jahr. Ein Grund dafür dürfte Marteria gewesen sein - Er schlug als sein Alter-Ego Marsimoto auf der Bühne auf.

Feuertanz Festival auf Burg Abenberg

Bei den glutheißen Temperaturen kam am Wochenende außerdem die Mittelalter- und Fantasy-Szene auf Burg Abenberg zusammen. Mit verrückten Kostümen feierten dort die Anhänger beim ausverkauften Feuertanz-Festival zur Musik verschiender Bands der Szene.

Grafflmarkt in Fürth

Der in Fürth so geliebte und beliebte Grafflmarkt-Freitag fand auch noch statt. Zweimal im Jahr lässt sich dieser besondere Tag genießen, und auch diesmal füllten sich die Straßen und Gassen der Altstadt rasch mit Tausenden Menschen, die alten Dingen ein neues Zuhause geben wollten.

Abifeiern in der Region

Die fleißigen Lernstunden haben die Abiturienten in der Region schon vor Wochen hinter sich gebracht. Jetzt gab es aber auch den Lohn dafür: Zahlreiche Abi-Bälle und Abi-Feiern standen dieses Wochenende an. In schicken Kleidern und eleganten Smokings haben sich die Abiturienten noch einmal in Schale geworfen, um einen unvergesslichen Tag gebührend zu feiern. Hier finden Sie alle Bilder von den Abifeiern in der Region.

Weitere Veranstaltungen

Auch abseits der großen Bühnen und roten Teppiche fanden so einige Veranstaltungen statt: Das sind die weiteren Bilder vom Wochenende.

