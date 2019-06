Was gibt es zu kaufen? Mode für Männer, Damen, Kinder, Bademode, Schuhe und natürlich jede Menge Sportartikel. Von der Tennisausrüstung über die Sporthose bis hin zum Fußball. Auch Reebok-Artikel sind mittlerweile im Sortiment vertreten, da diese in den Konzern eingegliedert wurden.



Was kann ich sparen? Je nach Produkt ist eine Ersparnis von 30 - 70 Prozent möglich. Für ein entspanntes Einkaufen ist auch gesorgt: Im Outlet gibt es einen integrierten Gastrobereich und einen Wickelraum für Kleinkinder.



Adresse: Adidas Outlet, Olympiaring 2, 91074 Herzogenaurach

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag: 9 - 20 Uhr, Samstag: 8 - 18 Uhr ©