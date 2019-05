Schnee am Wochenende? Arktische Kaltluft trifft auf die Region

Die Temperaturen fallen und es gibt jede Menge Regen - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Der Mai hat bereits begonnen, und trotzdem könnten noch einmal winterliche Verhältnisse über Franken hereinbrechen: Zwar wird der Donnerstag mit bis zu 19 Grad herrlich warm - doch eine Kaltfront beendet das alles zum Wochenende jäh. Es gibt Regen, Temperaturstürze - und Samstag in bestimmten Regionen sogar Schnee.

+++ Am Donnerstag muss zwar wieder gearbeitet werden, doch immerhin lockt der Feierabend mit frühlingshaften Temperaturen: Bei bis zu 19 Grad wird es schön mild. Zwar verdecken immer mal wieder Wolken die Sonne, doch Regen wird von den Wetterexperten tagsüber immerhin ausgeschlossen. Erst nachts kommt es dann zu Schauern.

+++ Das Wochenende bleibt dann eher trist und nass: Am Freitag setzen sich die Regenschauer vom Vortag fort, außerdem fallen die Temperaturen auf 12 Grad. Eine Kaltfront ist für das unfreundliche Wetter verantwortlich.

+++ Auch am Samstag sammelt das Thermometer nur wenige Grade: Maximal 8 Grad werden dann erreicht. Doch es kommt noch dicker: Eine Staffel arktischer Kaltluft trifft auf die Region, wie der Wetterochs warnt. Schauer könnten mit Schnee vermischt sein, der in höheren Lagen (ab 500 Metern) sogar liegenbleiben könnte.

Quellen: nordbayern.de / wetterochs.de / wetter.de / dwd.de

