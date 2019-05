Schnee und Frost: Winter hält Gastspiel in Franken

Arktische Kaltfront bringt eisige Temperaturen - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Ausgerechnet zur Blauen Nacht bricht der Spät-Winter nochmal über Franken herein: In einigen Regionen kann es an diesem Samstag bis hinunter auf 500 Meter teils kräftig schneien, so der DWD. In den Nächten sinken die Temperaturen unter die Null-Grad-Marke. Autofahrer sollten sich auf Frost gefasst machen.

+++ Richtig ungemütlich wird es am Samstag bei maximal 6 Grad. Arktische Kaltluft trifft auf die Region, wie der Wetterochs warnt. Die angekündigten Schauer könnten daher mit Schnee vermischt sein, der in höheren Lagen (ab 500 Metern) sogar liegenbleiben könnte.

+++ Auch am Sonntag klettert das Thermometer auf maximal 10 Grad, dafür bleibt es aber trocken und ab und zu spitzt sogar die Sonne durch die Wolken. In der Nacht muss man in der Region bei bis zu -2 Grad mit Frost rechnen, der Wintermantel hat also noch nicht ausgedient.

+++ Am Montag bleibt es kühl bei Temperaturen von bis zu 10 Grad. Allerdings lässt sich häufiger die Sonne blicken und es bleibt trocken.

Quellen: nordbayern.de / wetterochs.de / wetter.de / wetter.com