Echt jetzt? Das dachten sich wohl am Samstag viele Oberfranken beim Blick in den Garten. Vom Mai erwartet man eigentlich ja angenehmes Frühlingswetter und vielleicht sogar den ersten Sonnenbrand - An diesem Wochenende hat sich allerdings der Spät-Winter zurückgemeldet und viele Teile der Region in ein weißes Kleid getaucht. © Dieter Späte