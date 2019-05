Schneeregen und Schauer: Es bleibt kühl in Franken

Zum Ende der Woche steigen die Temperaturen wieder an - vor 2 Stunden

NÜRNBERG - Kein Spur vom Frühling - so ist es auch am Sonntag. Franken und Oberpfälzer müssen sich stattdessen auf Schauer und sogar Schneeregen einstellen. Die kommende Woche zeigt sich dann ziemlich wechselhaft.

+++ Auch am Sonntag klettert das Thermometer auf maximal 10 Grad, dafür bleibt es aber trocken und ab und zu spitzt sogar die Sonne durch die Wolken. In der Nacht muss man in der Region bei bis zu -2 Grad mit Frost rechnen, der Wintermantel hat also noch nicht ausgedient.

+++ Am Montag sind sich die Wetterexperten etwas uneins: Während wetter.com eher von ungemütlichem Regenwetter bei maximal 10 Grad ausgeht, glaubt der Wetterdienst von nordbayern.de, dass die Sonne sich immer wieder zeigt. Für den Dienstag ist man sich aber einig: es wird viel Regen geben. Der Himmel bleibt bei maximal 12 Grad bewölkt.

+++ Auch was den Rest der Woche angeht, herrscht bei den Experten Uneinigkeit. Fest steht allerdings, dass es ziemlich regnerisch bleibt. Die Temperaturen steigen wieder auf rund 15 Grad. Ob sich die Sonne dann sehen lässt oder hinter den dichten Wolken verschwindet, wird sich zeigen.

Quellen: nordbayern.de / wetterochs.de / wetter.de / wetter.com