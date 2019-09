Schön schaumig: Erste Hundewaschanlage in Franken eröffnet

SCHWARZENBACH AM WALD - Saubere Viertürer, saubere Vierbeiner: Wer in Schwarzenbach am Wald seinen Hund und sein Auto waschen möchte, kann das jetzt verbinden. Denn dort hat die erste Hundewaschanlage Oberfrankens eröffnet.

Nicht etwa Unterbodenwäsche oder Kaltwachsbehandlung, sondern Waschgänge wie Zeckenschutz oder Shampoo für weißes Fell können Kunden an einer neu eröffneten Waschanlage im Landkreis Hof auswählen: Hier werden nämlich keine Autos gereinigt, sondern Hunde. Gerhard Röttger hatte die Idee, Oberfrankens erste Hundewaschanlage zu eröffnen - in Schwarzenbach am Wald.

Am Samstag eröffnete Röttger unter regem Besucherandrang seine Waschanlage in doppelter Ausführung: Während rechterhand die Autofahrer ihre Wagen an der Anlage sauber spritzen können, können die Hundebesitzer dies auf der linken Seite machen. "Wau-wosh", so heißt der Laden, bietet den Herrchen und Frauchen neben den nötigen Utensilien für die Hundedusche auch Leckerlis an. Der Bereich für die Autos heißt "i-wosh".

Kein Dreck im Bad

Die Idee zur Hundewaschanlage kam Röttger relativ spontan: "Wir planten die Eröffnung einer SB-Autowaschanlage aus Edelstahl, da habe ich mich informiert, was kann man noch machen, was gibt es für Spezialitäten?" Schnell stieß er auf die Hundewaschanlagen. In Amerika kommen diese Einrichtungen bereits sehr häufig vor. Als Hundebesitzer war Röttger gleich Feuer und Flamme für die Idee, bringt es doch einige Vorteile mit sich, seinen Hund nicht mehr zuhause zu baden: "Man hat keinen Stress mehr, keinen Dreck im Bad", freute sich Röttger.

Er hat also Kontakt mit dem Hersteller aufgenommen, und bereits eine Woche später waren die Gerätschaften für die Hundewaschanlage in Schwarzenbach gekauft. Es ist die erste Einrichtung dieser Art in ganz Oberfranken. Es gibt noch eine in Nürnberg. Besonders an Röttgens Anlage ist auch der Spezialcontainer, der eigens für die Waschanlage gebaut wurde und in die Autowaschanlage integriert ist - denn niemand will im Regen seinen Hund duschen.

