Schon wieder: Fliegerbombe in Regensburg gefunden

Sprengmeister soll bald den Evakuierungsradius bekannt geben - vor 18 Minuten

REGENSBURG - Die Regensburger haben den letzten Schreck noch gar nicht so richtig verdaut, da kommt es direkt zum nächsten: Erneut wurde eine Fliegerbombe in der Universitätsstadt gefunden. Nun wird über eine Evakuierung beraten.

Am Mittwochvormittag wurde einem Bericht des Wochenblatts zufolge in der Wiener Straße in Regensburg eine Fliegerbombe gefunden. Nach ersten Einschätzungen dürfte es sich um eine 250 Kilo schwere Bombe handeln. Wann eine Entschärfung beginnen soll, ist dem Bericht zufolge noch unklar. Ein Sprengmeister soll demnächst bekannt geben, in welchen Radius die Bevölkerung evakuiert werden soll. Auch in welchen Zustand sich die Bombe befindet, ist noch unklar.

Erst kürzlich wurde in Regensburg eine weitere Fliegerbombe kontrolliert gesprengt. Die Fundstelle der ebenfalls 250 Kilo schweren Bombe lag nicht weit vom heutigen Fundort entfernt.

Bilderstrecke zum Thema Blindgänger in der Region Nürnberg: Eine Chronik der Bombenfunde Alarmsirene und Bombenhagel: Spätestens seit 1941 bekamen die Nürnberger die Schrecken des Zweiten Weltkrieges hautnah zu spüren. Immer wieder drangen alliierte Flugzeugverbände in den Luftraum über der Noris ein, um die Stadt zu bombardieren. Der Krieg ist seit 1945 beendet, doch seine Zeugnisse liegen noch im Erdreich unter der Frankenmetropole begraben. Immer wieder tauchen bei Bauarbeiten und Erdrutschen verrostete Fliegerbomben auf.



Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

mch