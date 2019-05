Schöne Aussichten: Biergarten-Wetter am Wochenende

Gleichzeitig drohen Gewitter und starke Windböen - vor 45 Minuten

NÜRNBERG - Regen und grauer Himmel sind passé - die kommenden Tage bringen den Frühling zurück. Leider sind bei Temperaturen von bis zu 24 Grad Gewitter nicht ganz ausgeschlossen. Doch dafür zeigt sich die Sonne immer wieder.

+++ Ab Freitag geht es endlich aufwärts! Am Nachmittag kommt die Sonne dann so richtig heraus: 16 bis 22 Grad werden laut Wetterochs erreicht. Vielleicht tröpfelt es am Morgen noch etwas, ansonsten bleibt es trocken.

+++ Heiter wird es am Samstag: Es werden 24 Grad erreicht. Allerdings könnte es mancherorts zu Wärmegewittern kommen, die dann entsprechende Gewitterböen mit sich bringen.

+++ Auch am Sonntag zieht sich die Warmfront durch den Tag: Die Höchsttemperaturen liegen bei 20 bis 24 Grad. In der Regel bleibt es aufgelockert, allerdings könnten Schauer und Wärmegewitter den Sonntagsausflug ein wenig vermiesen. Also lieber den Schirm einpacken!

Quellen: nordbayern.de / wetterochs.de / wetter.de / wetter.com

