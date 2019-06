Schüleraustausch in Neustadt: Von Franken in alle Welt

Die Jugendlichen sollen sich Repräsentanten Deutschlands sehen - vor 1 Stunde

NEUSTADT/AISCH - Zur Amtsübergabe vom bisherigen Präsidenten Dr. Peter Schneider an den neuen Präsidenten Bernhard Metzger des Rotary Clubs Neustadt/Aisch stellten sich aktuell im Gerhardshofener Ortsteil in Birnbaum die neuen Austauschschüler der "aischgründer rotarischen Gemeinschaft" vor.

Der neue Präsident des Rotary- Clubs Neustadt, Bernhard Metzger (r.) und der Jugendbeauftragte des Clubs, Frieder Müler- Maatsch (l.) trafen sich mit den diesjährigen Austauschschülern zum Erfahrungsaustausch. © Foto: privat



Elf Schülerinnen und ein Schüler aus den Bildungsstätten in Neustadt/Aisch und Scheinfeld werden dann zu Familien in ferne Länder wie Kanada, Japan und den USA reisen. Mit ihren roten Rotary-Shirts stellten sich die Gymnasiastinnen zusammen mit sechs weiteren Jugendlichen, die gerade hier in der Region bei deutschen Familien die Kultur und Lebensweise unseres Landes kennenlernen, zum Erinnerungsbild.

Frieder Müller-Maatsch, der den Kurzzeitaustausch auch auf rotarischer Distriktsebene in Nordbayern und Thüringen betreut, berichtete beim Treffen in Birnbaum, dass im gesamten Distrikt in diesem Jahr 37 Austauschschüler vermittelt werden. Neben den bereits genannten Austauschländern besuchen die Schüler auch Thailand, Malaysia, Indonesien, Chile, Südafrika, Simbabwe und Brasilien.

Kein Tourismus, sondern ein Austausch der Kulturen

Die Jugendlichen sollen sich dabei als Botschafter und Repräsentanten ihres Heimatlandes Deutschland sehen, so Frieder Müller Maatsch. Der Rotary-Jugendaustausch sei kein Tourismus-Programm, sondern ein kultureller Austausch. Hauptziel dabei sei die Förderung des Friedens auf der Welt als weltweiter, rotarischer Gedanke.

Durch gegenseitiges Kennenlernen und Kontakte über Ländergrenzen hinweg kann dazu ein wichtiger und nachhaltiger Beitrag geleistet werden. Denn die Erfahrungen zeigen, dass die im Austausch geschlossenen Freundschaften über viele Jahre hinweg, manchmal das ganze Leben weiterbestehen. Einladungen zu Hochzeiten der Austauschpartner nach Indien oder in die USA sind dann schöne Erlebnisse für Austauschschüler und die Austauschfamilie.

