Schüsse in Hof: Großer Polizeieinsatz in Oberfranken

Zeugen berichteten von bewaffneten Männern - Gebiet wurde abgesperrt - vor 1 Stunde

HOF - Am Donnerstagabend befand sich Hof in Oberfranken kurzzeitig im Ausnahmezustand: Gleich mehrere Zeugen riefen gegen 20.25 Uhr die Polizei, sie alle berichteten von bewaffneten Männern in der Straße "Pfarr". Zudem sollen auch Schüsse gefallen sein.

Kein Passant war am Donnerstagabend in den Straßen rund um die "Pfarr" unterwegs: Nachdem mehrere Zeugen von bewaffneten Männern berichtet hatten, rückte die Polizei an. © NEWS5 / Fricke



Gegen 20.25 Uhr gingen bei der Einsatzzentrale der oberfränkischen Polizei mehrere Anrufe ein: Zeugen hatten in der Straße "Pfarr" in Hof Männer beobachtet, die Schusswaffen bei sich trugen. Zudem sollen auch Schüsse gefallen sein. Mehrere Polizeistreifen rückten sofort aus, die Beamten sperrten der Bereich um die betroffene Straße weiträumig ab. Bald fanden die Polizisten die Wohnung, in der sich die beiden Männer aufhielten.

Die 17 und 24 Jahre alten Männer wurden schließlich festgenommen. Bei der Durchsuchung der Räume stießen die Beamten auf mehrere Softair- und Spielzeugwaffen. Die Polizei geht davon aus, dass ein Passant von einer Plastikkugel aus diesen Spielzeugwaffen getroffen wurde, verletzt wurde er dabei jedoch nicht. Für die beiden Männer wird die Aktion strafrechtliche Konsequenzen haben.

