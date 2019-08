Schüsse in Unterfranken: Polizei nimmt 45-Jährigen fest

Mann widersetzte sich Durchsuchung und verletzte Streifenbeamten - vor 38 Minuten

HAMMELBURG - Passanten hörten in der Nacht auf Sonntag in Hammelburg (Landkreis Kissingen) Schüsse - und alarmierten die Polizei. Die hatte einen 45 Jahre alten Mann im Visier und durchsuchte seine Wohnung. Die Beamten wurden fündig.

Kurz nach Mitternacht alarmierten Passanten die Polizei, sie wollen im unterfränkischen Hammelburg Schüsse gehört haben. Wenig später meldete sich ein 45 Jahre alter Mann bei den Behörden und gab an, Raketen und Böller als Antwort auf ein Feuerwerk am Himmel gezündet zu haben. Eine Streife fuhr zur Wohnung des mutmaßlichen Schützen - und fand neben Feuerwerkskörpern auch eine Schreckschusswaffe, für die der Mann jedoch eine Erlaubnis vorweisen konnte. "Bei der Absuche kamen keine scharfen Schusswaffen zum Vorschein", heißt es in einer Pressemitteilung des Präsidium Unterfranken.

Bei der Durchsuchung habe sich der 45-Jährige jedoch aggressiv gezeigt, versuchte die Streife an den Maßnahmen zu hindern. Deshalb legten die Polizisten ihm Handfesseln an. Der Mann wehrte sich dabei heftig und verletzte einen der Beamten leicht.

Der Hammelburger wurde festgenommen, auf Anordnung der Staatsanwaltschaft sei eine Blutentnahme durchgeführt worden, teilt die Polizei mit. Gegen den 45-Jährigen läuft jetzt ein Ermittlungsverfahren wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte. "Zudem wurden die zuständigen Behörden hinsichtlich der waffenrechtlichen Erlaubnisse informiert."

