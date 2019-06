Am Samstagnachmittag hat ein stark qualmendes Feuer einen Einsatz mit zahlreichen Feuerwehrleuten und Rettungskräften in Schwabach ausgelöst. Aus dem Untergeschoss eines Mehrfamilienhauses drang dort dichter Qualm. Die Feuerwehr hatte einige Mühe, den Brandherd zu lokalisieren.

Das Wetter hat im Großen und Ganzen gut mitgespielt und so tummelten sich am Wochenende viele Besucher im Zentrum Schwabachs bei der Kinderkirchweih - wir haben die schönsten Bilder zusammengestellt.

Bei Bauarbeiten wurde am Montagvormittag an der A73 eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. Der Fundort liegt auf gemeindefreiem Gebiet im Forst Kleinschwarzenlohe zwischen Worzeldorf, Wendelstein und Langwasser. Die Bombe musste kontrolliert gesprengt werden, was sich zunächst verzögerte, weil eine Ferngasleitung in der Nähe des Fundortes verläuft.