22-Jährige rettet Nachbarin in Schwabach das Leben

vor 1 Stunde

SCHWABACH - Am Montag stürzte eine 63-Jährige in ihrer Wohnung in Schwabach und konnte nicht mehr aufstehen. Ihre Nachbarin reagierte schnell - und rettete der Frau das Leben.

Am Montag, gegen 14 Uhr, stürzte eine 63-jährige Frau in Schwabach in ihrer Wohnung und konnte nicht mehr eigenständig aufstehen. Währenddessen stand ihr Essen auf dem Herd und brannte an.

Ihre 22-jährige Nachbarin reagierte schnell. Sie wurde sofort auf den Rauchmelder aufmerksam und alarmierte die Einsatzkräfte. Die Feuerwehr Schwabach konnte die 63-Jährige noch rechtzeitig aus der stark verqualmten Wohnung retten. Die Dame wurde daraufhin mit einer Rauchgasvergiftung in das Krankenhaus Schwabach eingeliefert. Dank der jungen Nachbarin sei nichts Schlimmeres passiert, schreibt die Polizei Schwabach in ihrer Pressemitteilung.

