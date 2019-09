Ab Freitag ist wieder Kirchweih in Schwabach

Bieranstich am Marktplatz - Frühstück im Riesenrad - Fest in der Friedrichstraße - vor 8 Minuten

SCHWABACH - Wenn der Duft von Popcorn über den Marktplatz weht, dann ist Herbstkirchweih in Schwabach. Mit vielen bekannten Fahrgeschäften lockt die Kirchweih vom 13. bis 22. September in die Innenstadt. Neu in diesem Jahr ist die "Petersburger Schlittenfahrt".

Die Wendengugge sorgt wieder für Spaß und Unterhaltung. © Foto: Manuel Mauer



Die Wendengugge sorgt wieder für Spaß und Unterhaltung. Foto: Foto: Manuel Mauer



Die zehn Kirchweih-Tage sind gefüllt mit Aktionen wie der Eröffnung samt Bieranstich, musikalischen Thementagen und dem beliebten Familien-Donnerstag mit tollem Programm und einer Tombola.

Der Schwabacher Kärwa-Goldbarren, der einen Euro wert ist, aber nur 90 Cent kostet, und der an allen Kirchweih-Betrieben eingelöst werden kann, ist ab sofort im Bürgerbüro (Königsplatz 1) erhältlich.

Frühstück im Riesenrad

Am Sonntag, 15. September, kann man wieder eine Stunde lang über Schwabachs goldenen Dächern mit bis zu vier Personen in einer Riesenrad-Gondel frühstücken. Es gibt zwei Durchgänge, von 10 bis 11 Uhr und von 11 bis 12 Uhr. Eine Gondel für das Riesenrad Drliczek gibt’s zum Preis von 35 Euro inklusive eines Frühstücks der Bäckerei Distler. Erhältlich sind die Karten im Bürgerbüro im Rathaus – solange der Vorrat reicht. Eine telefonische Reservierung ist nicht möglich. Das Frühstück im Riesenrad findet bei jedem Wetter statt.

Zum Kirchweihsonntag veranstaltet das Quartiermanagement am 15. September, von 11 bis 18 Uhr, ein Straßenfest in der Friedrichstraße. Bis dahin wird der Kreuzungsbereich nach einer mehrmonatigen Baustelle fertig gestellt sein.

Kirchweihmarkt 16. bis 18. September

An rund 80 Marktständen in der Südlichen Ringstraße können Besucher des Kirchweihmarktes die vielen Dinge des alltäglichen Bedarfs erwerben: Kleider, Taschen, Mützen, Socken, aber auch selbst hergestellten Schmuck, Reinigungsartikel, Bürsten und Besen verkaufen Händler, die aus ganz Deutschland kommen.

Bilderstrecke zum Thema Bier und Budenspaß: Riesenandrang auf der Schwabacher Kirchweih 2018 Ein erstes Wochenende nach Maß hat die Schwabacher Kirchweih erlebt. "Riesen Stimmung und ein Haufen Leute", meinte ein Beobachter. Die Kunden waren gut gelaunt und haben auch entsprechend viel Geld in den Buden und Fahrgeschäften gelassen.



Die Kirchweihführung "Kauf mir einen bunten Luftballon", die über die Volkshochschule buchbar ist, findet am Dienstag, 17. September, ab 17 Uhr, statt.

Wer immer schon einmal wissen wollte, wie viel das Riesenrad wiegt, warum die Geschäfte da stehen, wo sie stehen, oder seit wann es die Kirchweih in Schwabach gibt, ist hier richtig. Antworten auf all Fragen und viele Hintergrundinformationen gibt es auf der eineinhalbstündigen Führung. Geführt wird diese von einem Schausteller und dem Marktmeister der Stadt Schwabach.

Schräge Musik, tolle Gewinne und ein buntes Familienprogramm gibt’s am Familientag, am Donnerstag, 19. September. Neben vergünstigten Preisen bei den Fahr- und Imbissgeschäften spielt ab 18 Uhr die "Wendengugge" schräg, und doch harmonisch für die Kirchweihgäste.

Glückskekse für die Tombola

Die Tombola läuft von 13 bis 19 Uhr. Alle großen und kleinen Besucher bekommen an jedem Imbissstand oder Fahrgeschäft, wo sie mindestens 2,50 Euro ausgegeben haben, einen Glückskeks vom jeweiligen Schausteller. Im Glückskeks kann man mit etwas Glück ein nummeriertes Los finden. Die Gewinnlose können dann im Foyer des Bürgerhauses gegen einen von 700 Preisen eingetauscht werden: Vom Skateboard, Kinofreikarten, Playmobil und Lego-Spielesets, Roller, ferngesteuerte Fahrzeuge, Sandspielzeug, Puppen, Kopfhörer, Power-Banks und Co. bis hin zu den beliebten Wundertüten, die Freifahrt-Chips für die Fahrgeschäfte der Herbstkirchweih enthalten, ist alles dabei. Dazu können sich alle Kinder im Bürgerhaus-Foyer mit einem Kindertattoo verschönern lassen oder sich beim Schminken in einen Schmetterling verwandeln.